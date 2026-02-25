Под завалами могут быть четыре человека: на Днепропетровщине продолжаются поисковые работы после атаки РФ

На Днепропетровщине продолжаются поисковые работы после российского обстрела. 24 февраля оккупанты ударили КАБами по Маломихайловской общине Синельниковского района, в результате чего есть разрушения подъезда одной из многоэтажек.

Под завалами могут находиться 4 человека. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В результате вчерашнего удара КАБами по Маломихайловской громаде частично разрушен подъезд жилого дома. До сих пор продолжаются поисковые работы. Под завалами могут находиться 4 человека", – написал чиновник.

Лукашук отметил, что ситуация в этом районе крайне сложная, ведь россияне наносят удары по прифронтовым общинам КАБами и беспилотниками.

Чиновник призвал людей, которые отказались от обязательной эвакуации, выехать в более безопасные районы, ведь "никакое имущество не стоит жизни".

Под атакой оказались и другие районы Днепропетровщины

В частности, в результате обстрела КАБами по Покровской громаде, вечером 24 февраля, погибли двое мирных жителей – 71-летний мужчина и 89-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения. Разрушениям подверглись шесть частных домов.

В Васильковской громаде из-за атаки беспилотников пострадал 61-летний мужчина. Повреждено фермерское хозяйство, произошел пожар в частном доме. Также получили повреждения две хозяйственные постройки и автомобиль.

Утром 25 февраля враг обстрелял Никополь из артиллерии. Последствия атаки выясняются.

"Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. И большая благодарность нашим спасателям ГСЧС, которые работают в таких опасных условиях", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские захватчики снова ударили по Днепропетровщине. Под атакой оказались три областных района. В результате обстрелов погиб один человек, есть разрушения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 февраля Россия устроила массированную комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил 115 средств воздушного нападения, силам ПВО удалось обезвредить 95 целей, однако зафиксированы попадания на ряде локаций.

