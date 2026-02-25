Россия атаковала Украину 115 дронами: силы ПВО обезвредили 95 целей

В ночь на 25 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 115 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 95 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Как рассказали в ВС ВСУ, запускать дроны россияне начали около 18:30 накануне.

В течение ночи захватчики атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Курска и с временно оккупированного Донецка.

В частности, враг задействовал для ударов около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной оборонойсбито/подавлено 95 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы прилеты 18 ударных БпЛА на 11 локациях.

В частности, под ударами российских дронов и артиллерии находилась Днепропетровщина: атакованы два района области.

"Под ударом была Васильковская громада Синельниковского района. Там загорелись сельскохозяйственное предприятие и частный дом. Повреждены хозяйственные постройки и авто. Ранен 61-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Также россияне били по Никополю.

Как сообщал OBOZ.UA, за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага. Только силами авиации ликвидировано около 9 тысяч средств поражения.

Также сообщалось, что накануне оккупанты ударили по Днепропетровщине и убили мужчину.

Кроме того, в результате российских ударов по Харьковской области пострадали люди.

