Оккупанты ударили по Днепропетровской области: погиб мужчина
В ночь на 24 февраля российские захватчики снова ударили по Днепропетровщине. Под атакой оказались три областных района.
В результате обстрелов погиб один человек, есть разрушения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Что известно об атаке
Оккупанты ударили по населенным пунктам дронами и авиабомбой. По информации чиновника, по состоянию на 7:30 известно о погибшем мужчине в Никополе.
Под атакой врага оказались Марганецкая и Покровская громады, что на Никопольщине.
Кроме того, в Грушевской громаде Криворожского района и Васильковской и Покровской Синельниковского района из-за действий россиян повреждены частные дома.
Напомним, 23 февраля российские войска атаковали беспилотниками Запорожье. Под ударом в облцентре оказалась инфраструктура. Известно об одном погибшем, еще один горожанин получил ранения.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 февраля Россия тоже атаковала Днепропетровскую область. Под вражескими ударами оказались три района области. Повреждены жилые дома, предприятия, учреждения гражданской инфраструктуры и автомобили. Ранения получили по меньшей мере три человека.
