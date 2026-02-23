Россия ударила по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть жертва

Российские войска 23 февраля атаковали беспилотниками Запорожье. Под ударом в облцентре оказалась инфраструктура.

В результате атаки погиб человек, еще один горожанин получил ранения. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки на Запорожье

По словам Федорова, в результате дронового удара войск РФ по Запорожью погиб человек, еще один человек получил ранения.

"Россияне атаковали город БпЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", – перечислил последствия вражеской атаки начальник Запорожской ОВА.

Об угрозе применения врагом ударных дронов для атак на Запорожскую область в ОВА начали сообщать еще до 18:00 22 февраля. Тревога с кратковременными "перерывами" продолжалась всю ночь. К угрозе дронов добавлялась опасность баллистики, а также пусков оккупантами КАБов, которыми враг терроризирует регион практически ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне. 22 февраля, Россия ударила по Николаеву. В городе как раз проходила традиционная еженедельная акция в поддержку военнопленных. Пострадали два человека.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждены крыши и стены в разных районах города.

