Россия ударила по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: есть пострадавшие. Фото

Войска Российской Федерации в воскресенье, 22 февраля, ударили по Николаеву. Обстрел произошел средь бела дня; пострадали двое мирных жителей.

Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что в воскресенье в Николаеве традиционно проходила акция, посвященная украинским воинам, которые до сих пор находятся во вражеском плену. Именно в это время прозвучала тревога и взрывы, написал мэр в своем Telegram-канале.

"Во время тревоги участники перешли в укрытие – и это правильно. Потому что безопасность превыше всего", – подчеркнул чиновник.

После отбоя активисты снова собрались на улице, чтобы продолжить акцию-напоминание. "Чтобы выразить боль. Чтобы поддержать тех, кто сегодня в плену. Чтобы напомнить: мы не забыли и не забудем", – заявил Сенкевич.

Что известно о последствиях обстрела

Сенкевич сообщил, что на местах работали экстренные службы, и поблагодарил "всех, кто с первых минут рядом с людьми".

"Комиссии обследуют жилой сектор, фиксируют повреждения, помогают жителям... Известно о двух пострадавших. За их состоянием следят медики", – проинформировал мэр Николаева.

Как писал OBOZ.UA:

– РФ начала наносить удары не только по энергетике, но и по системам водоснабжения украинских городов, угрожая базовому жизнеобеспечению населения. Основные атаки ожидаются весной и летом, заявил президент Владимир Зеленский. Поэтому Украина планирует применять контрмеры, в частности радиоэлектронные помехи.

– В ночь на 22 февраля россияне совершили очередную массированную атаку на Украину. Большое количество дронов и ракет агрессор направил на Киев и пригород. Также под ударами были Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая области.

