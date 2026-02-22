Киев и Украина под массированной атакой РФ: опубликована карта ударов в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля россияне совершили очередную массированную атаку на Украину. На этот раз под ударом вражеских дронов и ракет оказались, в частности, Киев и пригород.

По данным мониторингового Telegram-канала, атака пришлась на Киев, Чабаны, Наливайковку, Бровары и окрестности, Триполье, Кропивницкий, Болград, Харьковскую область и прифронтовые территории. Основной целью оккупантов были трансформаторные подстанции, ТЭЦ, ТЭС и аэродром.

Согласно подсчетам паблика, этой ночью страна-агрессор применила около 250 БПЛА, 22 баллистические ракеты, 19 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и 4 ракеты "Циркон" из оккупированного Крыма. Предварительно известно, что большинство целей удалось уничтожить.

Российская атака на Киев и пригород: что известно

По информации Воздушных сил и мониторинговых ресурсов, сначала по столице ударили баллистическими ракетами с севера, впоследствии ракетами "Циркон" из Крыма.

Около 04:30 стало известно о повторном пуске баллистики из Брянской области. Всего в течение часа по Киеву и агломерации выпустили не менее 13 скоростных ракет.

Сначала сообщалось о пожаре на крыше многоэтажки в Святошинском районе столицы. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко заявил о возможных пострадавших, однако впоследствии уточнил, что эта информация не подтвердилась.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столичные больницы госпитализировали женщину и ребенка. По предварительным данным, в частном секторе упали обломки.

Также известно, что в Бориспольском районе поврежден частный дом, травмирована женщина. Кроме того, там произошел пожар хозяйственной постройки фермы.

В Броварском районе повреждены десять гаражных помещений, возгорание ликвидировано утром. В Фастовском районе разрушениям подверглись пять частных домов, из-под завалов спасли восемь человек, среди них один ребенок.

В Бучанском районе повреждены два дома и автомобиль. В Обуховском районе зафиксированы разрушения складских помещений и частного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера субботы, 21 февраля, страна-агрессор Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе, которые запустила с нескольких локаций. Также захватчики нанесли удары баллистикой и ракетами "Циркон". Под утро стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101.

