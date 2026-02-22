Украина устроила России воздушную блокаду боевых действий на ВОТ – ISW

Украинские войска наносят удары по российским военным объектам на оккупированной территории Украины. Защитники накануне поразили два российских пограничных корабля и столько же самолетов-амфибий Бе-12 вблизи оккупированного Крыма, а также ряд целей на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной части Украины фиксируется с декабря 2025 года, сейчас можно говорить о "воздушной блокаде" боевых действий на ВОТ. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики вспомнили об эффективных ударах средней и большой дальности, которые Силы обороны нанесли по российским военным целям на временно оккупированных территориях Украины.

Так, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в ночь на 21 февраля были поражены два российских пограничных патрульных корабля проекта 22460 "Охотник" вблизи оккупированного Инкермана в Крыму – цели поражены примерно в 237 километрах от линии фронта. А на авиаремонтном заводе в Евпатории (в 165 км от линии соприкосновения) Силы обороны поразили два самолета-амфибии Бе-12.

На материковой части Украины враг также понес потери. Защитники нанесли удары по российской реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Торнадо" вблизи оккупированной Астраханки в Запорожье (примерно в 61 километре от линии фронта); российскому складу материально-технических ресурсов в оккупированных Пологах (примерно в десяти километрах от линии фронта); складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке (примерно в 45 километрах от линии фронта), а также по российскому производственно-техническому цеху вблизи оккупированной Новой Каракубы в Донецкой области (примерно в 65 километрах от линии фронта).

В ISW добавили, что 21 февраля Силы беспилотных систем ВСУ показали геолокационные видеозаписи, на которых видно, что украинские войска наносят удар по пункту сосредоточения операторов беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии РФ в оккупированном Селидово Донецкой области (примерно в 17 километрах от линии фронта).

"ISW наблюдает заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Украине с декабря 2025 года, поскольку украинские войска проводят собственную кампанию по воздушному перехвату на поле боя параллельно с российской кампанией, которая способствовала российскому продвижению осенью 2025 года", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW российское командование поощряет военные преступления против пленных.

Также аналитики вновь подчеркнули, что РФ хочет заставить Запад покинуть Украину, создавая иллюзию своей неизбежной победы в войне.

