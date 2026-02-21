ISW: российское командование поощряет военные преступления против пленных

Военное командование оккупационной армии РФ поощряет военные преступления против украинских военнопленных. Захватчики не только не наказывают, но и разрешают устраивать пытки в отношении пленных.

Кроме того, российские военные регулярно убивают безоружных украинских военнопленных. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Преступления РФ в Украине

Эксперты отметили, что российский генерал-майор Роман Демурчиев, заместителя командующего 20-й общевойсковой армией, обсуждал пытки и убийства украинских военнопленных как обычную практику. Это подчеркивает степень нормализации и соучастия высокопоставленных российских командиров в подобных зверствах.

Заявления оккупанта согласуются с давней оценкой ISW о том, что российское военное командование разрешает пытки и казни украинских военнопленных.

В недавно опубликованных материалах также содержались инфракрасные кадры с беспилотника от декабря 2024 года, показывающие, как российские войска убивают украинских военнопленных возле Макеевки в Донецкой области. Российское ультраправое военизированное подразделение "Группа разведки и диверсий Русич" также открыто распространяло изображения казней украинских военнопленных и предлагало денежные вознаграждения за изображения таких казней в ноябре 2025 года.

Распространение и усиление российскими силами видеозаписей казней в социальных сетях еще больше легитимизирует насилие в рамках российской военной идеологии, унижает достоинство жертв и укрепляет условия, позволяющие продолжать военные преступления на поле боя.

Напомним, военнослужащего страны-террориста России будут судить за изнасилование несовершеннолетней украинки во время оккупации Херсонщины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты проекта "Схемы" получили доступ к массиву переписки российского генерала Романа Демурчиева. Россиянин, занимающий должность заместителя командующего 20 общевойсковой армии РФ, в частных беседах признается, что презирает российское войско и своих "коллег" – и рассказывает о настоящих порядках во "второй армии мира".

