Хвалился пытками и убийствами украинских пленных: в сеть попала переписка генерала РФ. Фото и видео

Журналисты проекта "Схемы" получили доступ к массиву переписки российского генерала Романа Демурчиева. Россиянин, занимающий должность заместителя командующего 20 общевойсковой армии РФ, в частных беседах признается, что презирает российское войско и своих "коллег" – и рассказывает о настоящих порядках во "второй армии мира".

Также Демурчиев хвастается собственным участием в пытках и убийствах украинских пленников – как военнопленных, так и гражданских. Подробности раскрыты в новом расследовании "Схем".

Журналисты проверили подлинность переписок

Гигабайты переписок и голосовых сообщений Романа Демурчиева "Схемам" передали украинские военные. Этот российский генерал командовал 42-й дивизией, которая входила в состав 58-й армии РФ. В 2023 году указом российского диктатора Владимира Путина Демурчиеву было присвоено звание генерал-майора. А уже в следующем году он стал заместителем командующего 20 армии РФ.

Прежде чем публиковать расследование, журналисты верифицировали полученные данные. Их подлинность проверяли с помощью специалистов Национального центра медиаэкспертиз США – образовательно-научного центра Университета Колорадо в Денвере, а также в международном Центре исследований данных DARC.

События же, упоминаемые в переписке, верифицировали с помощью бойцов Третьего армейского корпуса, которые воевали или воюют против подразделений 20-й армии РФ на вверенной им полосе фронта в Украине – это, прежде всего, Лиманское направление.

Как Демурчиев относится к своим "коллегам" и российской армии в целом

Судя по тому, о чем писал или говорил в голосовых Демурчиев, к своим коллегам, "второй армии мира" в целом и к российским спецслужбам он относится с пренебрежением. Так, вооруженным силам РФ российский генерал поставил исчерпывающий "диагноз": "армия дебилов и предателей".

"Пид***сы только вокруг, зато все ордена получают. Я хочу скорее съ***ться из этой армии, из этой конченой войны. Лжецы, пид***сы и трусы", – заявлял Демурчиев.

Презирает он и отдельные роды российских войск, в частности морскую пехоту ("петушиная контора") и десантников ("петушиная десантура").

Также генерал рассказывает, что на штурмы Россия бросает "мясо" без малейшей подготовки: "ночью заводим их, утром – в бой".

С коллегами Демурчиеву, судя по его перепискам, также очень не повезло.

"Да бл**ь, назначили заместителем командующего. Командующий – еб**н тупой, с*ка, боится за свою задницу. Отправил всех заместителей – нас, на "передок", бл*" – жаловался россиянин на своего непосредственного руководителя Олега Митяева.

С последним у Демурчиева постоянно возникали конфликты.

"С Митяйкой, бл**ь, командующим армии, даже чуть не подрались. Так кричит, визжит, крикливый. Пошел он на**й", – жаловался Демурчиев.

В своих сообщениях он постоянно критиковал российских высокопоставленных военных. Доставалось тогдашнему командующему Воздушно-десантных войск ВС РФ Михаилу Теплинскому, командиру 810-й бригады морской пехоты Олегу Власову, генерал-полковнику Андрею Сердюкову, который с 2023 года стал начальником Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, генерал-майору Игорю Каплию, который был преемником Сердюкова на должности командира 76 гвардейской десантно-штурмовой "Псковской" дивизии и многим другим.

Да и российские спецслужбы, по мнению Демурчиева, никуда не годятся

"У нас ФСБ-"блевасбе", контора петушиная. Х** что даже, бл**ь, на защиту делает. Могут только следить, кто сколько спи***л. У***ни, бл**ь, зла не хватает", – возмущался российский генерал.

Досталось от него и российской военной разведке.

"Другие командиры ГРУ – мыши, пошли они на**й", – заявлял Демурчиев.

Демурчиев признался в военных преступлениях

Отдельная тема в переписках Демурчиева – это пытки и убийства украинских пленных. Об этом он говорит как о вполне обыденном явлении.

Так, в переписке журналисты нашли, например, видео с российского тепловизионного коптера за декабрь 2024-го года, снятое в районе Макеевки. На кадрах – украинские бойцы, которые сдались в плен, но российские военные решают "добить" их саперными лопатками.

Журналисты смогли установить подразделение ВСУ, пленных бойцов которого убили российские военные. Там подтвердили факт расправы над пленниками и добавили: согласно разведданным, это сделали оккупанты подразделения "Черная мамба" 252-го мотострелкового полка в составе 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России.

Еще одно убийство пленного защитника, о котором упоминал Демурчиев, произошло на Запорожье.

"На Новопрокоповке и Вербовом вчера пленного взяли, какого-то такого хамовитого "укропа", лет 30, с радиостанцией, командир группы, похода, штурмовой. Ну да, неохотно разговаривал, ну, его солдаты и припиз***или, бл**ь, в траншее", – писал генерал ФСБшнику "Греку".

Демурчиев регулярно хвастался пытками пыток украинских пленников. В частности, он присылал фото отрезанных ушей. Также россиянин согласился выполнить просьбу другого оккупанта – заставить гражданских украинцев, в которых заподозрили активистов сопротивления, копать окопы для захватчиков, а затем – "оставить их там навсегда".

В переписках генерал предлагает захваченных в плен военных в качестве "подарков".

"У меня пленный один есть, могу тебе его подарить. Вот, сидит там, бл**ь, в яме. Что мне с ним делать – "утилизировать" или тебе отдать?" – спрашивал Демурчиев у "Грека" из ФСБ.

Благодаря фотографии пленного в переписке, "Схемам" удалось установить личность защитника, которого "дарил" Демурчиев. Это был 42-летний доброволец из Запорожья. Военный провел в плену более полутора лет – в частности, содержался в СИЗО на Алтае. Летом 2025-го его обменяли и он вернулся домой. Журналисты обратились к бывшему пленнику через его родственников – с просьбой с ним об этом поговорить. Но он не захотел на камеру вспоминать о пытках в плену – из-за все еще тяжелого физического и психологического состояния. По его словам, его тогда сильно били и использовали ток.

Есть в переписке и упоминания о приказе Демурчиева не брать пленных.

Авторы расследования позвонили российскому генералу. Однако он, услышав вопрос о военных преступлениях его подчиненных, бросил трубку. На дальнейшие звонки российский генерал больше не отвечал и заблокировал возможность ему звонить.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным ISW, командование РФ вынуждает оккупантов к систематическим военным преступлениям и пыткам украинских пленных.

Их подвергают физическим и психологическим пыткам годами – на всех этапах плена, с конца 2024 года оккупанты также все чаще казнят пленных военных Сил обороны Украины.

Эти издевательства являются составляющей осознанной политики российских властей, направленной на то, чтобы сломать личность и достоинство пленных украинских воинов.

