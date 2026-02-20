'Это качели': военный эксперт объяснил продвижение ВСУ на фронте в феврале 2026 года

Недавние контратаки Украины на юге показывают, что война "живая" и по всей линии фронта могут происходить "качели". Российская оккупационная армия с отключением интернет-терминалов Starlink потеряла отлаженный механизм управления и коммуникации, однако она все еще имеет количественное преимущество.

Об этом заявил военный эксперт Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. В интервью OBOZ.UA его попросили прокомментировать последние события на передовой.

Каждая из сторон пытается воспользоваться новыми подходами и найти "противоядие" к старым

Журналистка нашего издания напомнила: всего за пять дней, с 11 по 15 февраля, Силы обороны вернули под контроль около 201 квадратного километра территорий. Эти атаки являются самым большим прогрессом за два с половиной года и, вероятно, связаны с проблемами со Starlink у россиян.

"Считаете ли вы, что действительно главная причина заключается в этом? Можно ли расширить этот успех?" – спросила она.

Сунгуровский подчеркнул, что прогнозировать что-то очень трудно, ведь успех на поле боя состоит из многих факторов. "Изменение каждого из них может привести к кардинальным изменениям или наоборот – не складываться в определенную общую тенденцию", – заметил эксперт.

"К сожалению, Россия до сих пор имеет количественное преимущество, и это количественное преимущество означает, что они могут маневрировать своими силами и средствами. Поэтому они гораздо успешнее, чем мы. С техникой у нас пока более-менее складывается нормально, но с живой силой огромная проблема, у нас очень большой дефицит", – признал он.

Если Украина попытается сконцентрировать силы на отдельном участке фронта, это будет означать вынужденное ослабление других отрезков. Противник узнает об этом – его разведка работает хорошо.

"Поэтому каждый такой прорыв означает, что фактически на одном участке фронта мы прихватываем оборону, а на другом теряем контроль над несколькими селами. То есть это качели. Поэтому очень трудно сказать, чем все это закончится", – объяснил директор военных программ Центра Разумкова.

Что касается Starlink, то захватчики остались без "серьезного преимущества в управлении и контроле на переднем крае, и не только там". Это заметно и на примерах последних вражеских обстрелов. Ракетно-дроновых ударов пока стало меньше, они сконцентрированы преимущественно на близком расстоянии, в прифронтовых районах.

"Если же враг без дронов запускает одни баллистические ракеты, мы их перехватываем, сбиваем. Российские дроны истощали нашу ПВО и приводили к неприятным последствиям во время ударов по гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре и тому подобное.

То есть каждый из этих факторов влияет на общую ситуацию. Насколько сильно? Настолько, насколько мы можем найти "противоядие". Причем это происходит с обеих сторон: мы придумываем и применяем что-то новое, а россияне пытаются найти контрмеры. И наоборот, так же поступаем и мы. Это война, живая штука", – подытожил Сунгуровский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Российская оккупационная армия не снижает давления в Запорожской области на Гуляйпольском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Враг активно пытается вытеснить ВСУ из Гуляйполя, но это ему не удается.

– После блокировки спутниковой связи враг изменили тактику на фроте и уменьшил использование дронов, однако значительно усилил применение управляемых авиационных бомб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!