Самый большой прогресс за 2,5 года: Украина за пять дней вернула 201 кв. км территории – ISW

Силы обороны Украины 11–15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

Об этом заявило AFP, проанализировав мониторинговые сообщения о ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW). Отметим, что аналитики в отчете от 15 февраля приводят слова украинского военного обозревателя Константина Машовца. Тот сообщал, что речь идет не о масштабном "контрнаступлении", а лишь об отдельных операциях.

Что известно об успехах наших защитников

Согласно сообщению AFP, всего за пять суток Украина отвоевала земли, почти эквивалентные российским достижениям за весь декабрь. Это самая большая территория, которую Силы обороны деоккупировали за такой короткий период со времен контрнаступления в июне 2023 года.

"Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавнее блокирование доступа российских войск к Starlink, которое, по словам российских военных блоггеров, вызывает проблемы со связью, командованием и управлением на поле боя", – заявили эксперты ISW.

5 февраля военные наблюдатели подтвердили нарушение работы Starlink на передовых линиях захватчиков.

Отвоеванные Украиной земли сосредоточены преимущественно в 80 километрах к востоку от города Запорожье, в районе, где оккупанты достигли значительного прогресса с лета 2025 года.

В целом, по состоянию на середину февраля, Москва контролировала 19,5% территории Украины (полностью или частично), по сравнению с 18,6% годом ранее.

Примерно 7% – Крым и часть Донбасса – уже находились под контролем захватчиков до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты продолжают атаковать Купянск-Узловой на Харьковщине, однако не достигают успеха. Противник пытался проникнуть в поселок через систему труб, но эти попытки были успешно остановлены.

– Военные сообщают, что враг продолжает давить на Купянском направлении и искать слабые места в нашей обороне хотя на этом участке оно не такое интенсивное, как в других регионах.

