Враг ищет слабые места: украинский военный рассказал о ситуации на Купянском направлении. Видео

Российские захватчики продолжают давить на Купянском направлении и искать слабые места в обороне наших военных. В то же время Вооруженные силы Украины не дают слабину и стойко держат фронт в этом районе.

Подробнее о ситуации в эфире "Киев24" рассказал военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович. Он отметил, что ключевой проблемой остается логистика, поскольку позиции украинских бойцов "прижаты" к реке Оскол.

"Враг стабильно давит, ищет слабые места, делает накаты. Ну конечно, там зависит от погоды (оккупанты. – Ред.), используют туман, когда трудно нести разведку с дронов, но, в принципе, интенсивность в среднем остается одинаковой", – объяснил военный.

Украинские защитники удерживают оборону несмотря на давление врага

Он добавил, что российские войска продолжают оказывать давление, однако на этом направлении оно не такое интенсивное, как в других регионах. Враг пытается использовать любые слабые места для активизации атак, но украинские защитники не позволяют им этого сделать.

На вопрос, в чем главная сложность ВСУ держать оборону, Петрович ответил, что на это влияет неблагоприятная погода.

"На сегодня самым сложным являются погодные условия, потому что очень много воды, затоплений, но это является проблемой и для врага, поскольку ему также труднее наступать в таких условиях. Летом они, скажем так, пытаются пробраться между позициями и где-то вкопаться, но в такой воде вкопаться очень непросто. Сложность расположения нашей позиции еще в том, что мы прижаты к реке Оскол, и, соответственно, очень непростая у нас логистика, которая осуществляется преимущественно через дроны и НРК и через сбросы с дронов", – подчеркнул он.

Напомним, накануне начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов рассказал, что в Купянске остается малая небоеспособная группа российских военных в окружении. Они находятся в центре города.

Как писал OBOZ.UA, в конце января на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, о захвате которого в своем отчете сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

