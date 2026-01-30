Взяли пленных и ценные разведданные: ВСУ сорвали наступление под Купянском. Видео

На Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщили в Группировке объединенных сил ВСУ. Военные также обнародовали соответствующее видео.

Ситуация в Купянске-Узловом 30 января

Российские захватчики пытались прорваться к стратегическому поселку Купянск-Узловой. Но украинские защитники сорвали наступление врага.

"Бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку противника прорваться в направлении Купянска-Узлового", – говорится в сообщении Группировки объединенных сил.

Во время вражеского штурма бойцы батальона дали организованный отпор врагу.

В частности, украинские защитники пополнили обменный фонд новыми пленными оккупантами, вывели гражданское лицо с места боевых действий и получили разведывательные данные, благодаря которым удалось ликвидировать большую группу российских захватчиков.

"Системное взаимодействие подразделений УОС лишает врага инициативы, людей и возможностей для дальнейшего продвижения. Единство побеждает, – подчеркнули в Группировке объединенных сил.

Герасимов "захватил" Купянск-Узловой

Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в очередной раз опозорился лживым заявлением. Он сообщил о якобы захвате Купянска-Узлового.

В ВСУ опровергли очередную ложь Герасимова. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

Командование украинских войск отметило способность российских генералов не только преувеличивать собственные успехи, но и придумывать их с нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, комбат ВСУ Роман Ковалев записал обращение прямо из центра Купянска-Узлового. Он продемонстрировал реальную ситуацию в поселке, наглядно доказав, что Купянск-Узловой находится под контролем Украины.

