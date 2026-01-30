Россия ударила по железной дороге на Днепропетровщине: Свириденко показала, как прятались люди. Видео

Страна-агрессор Россия усилила обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины – за последние 24 часа было семь ударов дронами по объектам железной дороги. В частности, враг атаковал станцию Синельниково в Днепропетровской области.

Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям — это сознательный террор против людей и гражданской логистики", – написала она.

Из соображений безопасности "Укрзалізниця" вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. 30 января все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправлялись из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозили автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.

Подробности от УЗ

В 20:00 в "Укрзалізниці" сообщили, что атака на железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково продолжается уже более суток.

"Со вчерашнего дня враг уже нанес 7 ударов БПЛА по железнодорожной инфраструктуре станции. В регионе 16 часов подряд продолжается воздушная тревога", – сказано в сообщении.

Отмечается, что поскольку объездной автобусный маршрут и пересадка с автобусов на поезда в Днепре занимают время, следует ожидать определенные задержки рейсов. Так, например, поезд № 731 Днепр – Киев отправился с задержкой 48 минут, но уже наверстывает отставание.

"Наши поездные бригады смогут точнее сориентировать по времени прибытия на конечную станцию после отправки из Днепра и координации с диспетчерами", – отметили в УЗ.

Сейчас "Укрзалізниця" продолжает мониторинг воздушных угроз и возобновит движение поездов по привычному маршруту после стабилизации ситуации.