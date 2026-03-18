В течение полутора суток было ликвидировано более 900 российских военных на отрезке фронта ровно в сотню километров. Как стало известно, это произошло на участке фронта между Родинским и Гуляйполем.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди под псевдонимом "Мадяр". По его словам, изменение погоды и старт весенне-летней кампании побудили оккупантов возобновить штурмы на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

По его словам, первые группы противника, которые заранее провели инфильтрацию, начали штурмовые действия около полуночи 17 марта. Впрочем, украинские дронари уничтожили более сотни оккупантов.

"Но ставка на туман разной плотности провалилась и до сих пор, поэтому ночь 18 марта затянулась во времени, несколько с меньшей компрессией, но по состоянию на 12:00 стала ценой бессмысленности еще для 277 червей (141-200 и 136-300)", – заявил он.

Как заявил офицер, всего лишь в течение полутора суток на участке фронта "Родинское – Гуляйполе" подразделение "Птицы Мадьяра" уничтожили и ранили более 900 российских военных. В то же время офицер подчеркнул, что именно благодаря такой операции весенне-летнее российское наступление является "частично раскорчеванным".

"Честь, Джентельмены птичьей субкультуры СБС. Смежники бпс-дронари бригад тоже жирно поработали. А защитники на земле были непревзойденные – ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не протиснул", – отметил Бровди.

Напомним, ранее в Запорожье украинские дронари провели ряд операций по ликвидации вражеской пехоты и техники FPV-дронами. Среди уничтоженных целей была вражеская самоходная артустановка "Акация".

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении российские полевые командиры могут скрывать реальные потери личного состава и присваивать средства, начисленные погибшим военным. В отчетности часть погибших записывают как продолжающих службу, благодаря чему командование получает финансирование на несуществующих бойцов.

