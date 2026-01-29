ВСУ опровергли очередное заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что город не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

Комбат ВСУ Роман Ковалев записал обращение прямо из центра населенного пункта, демонстрируя реальную ситуацию на месте. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Командование украинских войск отмечает способность российских генералов не только преувеличивать собственные успехи, но и придумывать их с нуля.

Там также иронично напомнили, что согласно международному гуманитарному праву, в случае попадания в украинский плен оккупанты могут получить квалифицированную медицинскую помощь, в том числе и наркологов.

Ранее OSINT-аналитики подтвердили, что российские войска даже не подошли к Купянску-Узловому. Именно этот город, который по словам Герасимова, якобы "заняли" оккупанты, на самом деле оставался под контролем украинских сил.

Также комбат ВСУ Роман Ковалев лично опроверг заявления Герасимова, записав видеообращение из центра Купянска-Узлового, тем самым продемонстрировав, что город находится под контролем украинских войск и оставляет российские выдумки без подтверждений.

Стоит отметить, что Институт изучения войны (ISW) уже не впервые фиксирует преувеличение успехов РФ на поле боя в Украине. В частности, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что оккупанты якобы захватили Купянск-Узловой и наступают в направлении Ковшаровки и Глушковки к юго-востоку от города. Однако эта информация не соответствует действительности.

