Россия преувеличивает свои успехи на поле боя в Украине: в ISW назвали цели Кремля. Карта

Российское военное командование продолжает преувеличивать успехи оккупационной армии на поле боя в Украине. Иногда оно вообще прибегает к откровенной лжи, выдавая за захваченные населенные пункты, к которым россияне не смогли даже подойти.

Эта ложь, по мнению кремлевских чиновников, должна подтолкнуть Украину и Запад к выполнению ультиматумов РФ, достичь которых военным путем агрессор не может. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Российское командование продолжает врать о "победах" РФ на поле боя

Аналитики констатировали, что российское военное командование продолжает прибегать ко лжи и преувеличениям относительно российских достижений на поле боя, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований, которых Россия до сих пор не может добиться военным путем.

Так, на этом снова поймали начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. Он 27 января приехал с инспекцией в российскую группировку войск "Запад" и заслушал доклады командующего группировки Сергея Кузовлева – того самого, который уже получил звание героя России за вымышленный захват Купянска на Харьковщине.

Во время поездки Герасимов как минимум вдвое преувеличил продвижение оккупантов на фронте.

"Герасимов утверждал, что российские войска продвигаются практически во всех направлениях на поле боя и с 1 января захватили 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров. Однако ISW наблюдала доказательства, свидетельствующие о том, что российские войска продвинулись или закрепились после миссий по инфильтрации только на 265,45 квадратных километрах между 1 и 27 января", – констатировали аналитики.

Также Герасимов "приукрасил" достижения оккупантов на Запорожье. Он заявил, что российская группировка войск "Днепр" продвинулась на расстояние от 12 до 14 километров к южной и юго-восточной окраинам города Запорожье. Однако оценки ISW показывают более скромные достижения оккупантов: по имеющимся доказательствам, они приблизились к облцентру не ближе чем на 18 км с юга.

Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска якобы расширяют "буферные зоны" в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а российская Центральная группировка войск, которая сосредотачивалась на захвате Покровска, по его словам, сейчас развивает наступление в направлении Доброполья (к северу от Покровска).

Не удержался начальник российского генштаба и от лжи. Он заявил, что оккупанты якобы захватили расположенный к юго-востоку от Купянска Купянск-Узловой и наступают сейчас в направлении Ковшаровки и Глушковки, расположенных к юго-востоку от этого населенного пункта.

"Герасимов утверждал, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии России уничтожают окруженные украинские войска на восточном (левом) берегу реки Оскол, и что российские войска блокировали 800 украинских военнослужащих в зоне четыре на шесть километров вблизи Купянска", – перевели заявления российского командующего в ISW.

В Группировке объединенных сил ВСУ заявления Герасимова опровергли, намекнув на то, что ему стоило бы обратиться за медицинской помощью.

"Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, а даже не причастен к непосредственной линии соприкосновения. Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов", – заявили украинские военные 27 января.

В ISW отметили, что также не обнаружили никаких доказательств присутствия россиян в Купянске-Узловом.

"ISW наблюдала только доказательства недавних российских миссий инфильтрации примерно в 3,5 километрах от северной границы Купянска-Узлового и примерно в 8,5 километрах от восточной границы населенного пункта. 8 января ISW наблюдала доказательства проведения российскими войсками миссии инфильтрации в восточной части Подолов (немного северо-восточнее Купянск-Узлового), но связанный с Кремлем российский военный блогер 16 января признал, что украинские войска освободили Подолы, а российский блогер, который сообщал о российской Западной группировке войск, 16 января также заявил, что украинские войска очистили Подолы от российских инфильтраторов", – отметили аналитики.

Ложь и преувеличение стали обязательным "инструментом" российского командования

Практика не только преувеличения, но и откровенной лжи, для РФ – явление не новое, констатировали в ISW.

"Министерство обороны России месяцами врало о масштабах российского продвижения, что вызывает неоднократную критику даже со стороны провоенных российских блогеров", – подчеркнули аналитики.

Настоящий "бум" фейковых "побед" со стороны российского военно-политического руководства фиксируется на протяжении последних недель.

И представители военного командования РФ, и сам российский диктатор Владимир Путин рассказывали о вымышленных успехах оккупантов на Купянском направлении. По версии руководства государства-агрессора, город Купянск якобы был полностью оккупирован российскими войсками еще в ноябре прошлого года.

И несмотря на многочисленные доказательства обратного, заявления Украины и опровержения того, что российские войска контролируют Купянск даже от российских военкоров, Кремль твердо стоит на своей лжи, продолжая утверждать, что в этом городе хозяйничают оккупационные войска.

Ложь командования возмутила даже Z-блогеров

Масштабы "победной" лжи Москвы оказались чрезмерными даже для Z-блогеров. Они неоднократно опровергали преувеличения российского министерства обороны и массово опровергли заявления Герасимова от 27 января.

Известный российский военный блогер, который участвовал в краудфандинге для российских военных, заявил, что Герасимов представил "хороший отчет". Аналитики объяснили, что эту фразу российские Z-блогеры часто используют для критики ложных сообщений о ситуации на поле боя.

Еще один пропагандист, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска на Константиновском направлении подают ложные отчеты, но в меньшей степени, чем те, что на "печально известном" Купянском направлении. А его "коллега" подчеркнул, что российские войска не контролируют ни одного населенного пункта вблизи Купянска-Узлового.

Еще один российский Z-блогер возмутился, что сообщения МО РФ по Купянскому направлению продолжают описывать "параллельную реальность". В действительности же, по его словам, даже самые "оптимистичные оценки" показывают, что российские войска только достигли окрестностей Купянск-Узлового, тогда как другие оценки показывают, что российские войска "еще далеко".

Российский пропагандист не удержался от сарказма, предположив существование "скрытой стороны Купянска", где происходят "все эти странные события" вроде регулярных "освобождений" города МО РФ и "окружений" его защитников из рядов Сил обороны. Других объяснений, добавил Z-блогер, ему в голову не приходит.

Россия выдает за "эпохальные" достижения захват небольших сел

При отсутствии серьезных успехов на поле боя у "второй армии мира" российское командование пытается выдать за таковые захват небольших сел. Оккупацию населенных пунктов, большинство из которых даже сложно заметить на карте, Москва пытается представить как "доказательства мастерства российских военных" для распространения ложного нарратива о неизбежности победы РФ в войне против Украины.

Так, во время уже упомянутой поездки в группировку войск "Запад" Герасимов похвастался захватом оккупантами Симиновки, Старицы (оба на северо-восток от Харькова), Купянска-Узлового, Бондарного (на юго-восток от Славянска), Закитного (на восток от Славянска), Приволья (на северо-восток от Константиновки) и Новояковлевки (на юго-восток от Запорожья).

Также он заявил о том, что оккупационные силы ведут бои в Кутковке (к северу от Купянска), Ковшаровке, Глушковке (оба на юго-восток от Купянска), Дробышево, Яровой, Сосновом (все на северо-запад от Лимана), Озерном (на юго-восток от Лимана), Новом Донбассе (на восток от Доброполья), Гришино (на северо-запад от Покровска) и Белицком (на север от Покровска).

"Данные Обмена гуманитарными данными ООН свидетельствуют о том, что самый большой из этих населенных пунктов (Дробышево) имеет общую площадь около 8,3 квадратных километров, но большинство населенных пунктов, перечисленных Герасимовым, имеют общую площадь менее двух квадратных километров. Высокопоставленные российские военные командиры представляли длинные списки населенных пунктов в своих публичных отчетах, чтобы создать информационный эффект и видимость масштабного продвижения России по всему театру военных действий", – отметили в ISW.

И эти преувеличения направлены не только на внутреннего "потребителя" – населения РФ, у которого могут возникнуть вопросы о том, где же делась широко разрекламированная "мощь" российской армии, если та не смогла за уже почти четыре года полностью захватить ни одной области "слабой" Украины. Основной "адресат" этих сообщений – это Запад.

"Российское военное командование пытается создать альтернативную реальность поля боя, чтобы повлиять на мирные переговоры, проходящие под руководством США, и убедить Украину и Запад, что Украина должна принять требования России сейчас, опасаясь будущих российских наступлений или прорывов. Захват небольших сельских сел площадью всего несколько квадратных километров не предвещает способности России захватить гораздо большие и хорошо укрепленные города в украинском крепостном поясе в Донецкой области в ближайшее время", – резюмировали в ISW.

