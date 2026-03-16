В российском Лабинске атакована нефтебаза: произошел мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 16 марта неизвестные дроны наведались в Краснодарский край (Россия). Под атакой оказалась нефтебаза в Лабинске.

На объекте зафиксирован значительный пожар и задымление. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Как все начиналось

Информация об угрозе БПЛА в Краснодарском крае начала появляться после полуночи.

"Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. Жителей просят сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. Существует опасность падения обломков БПЛА. Будьте осторожны!" – отмечалось в сообщении.

Успешная атака

Впоследствии местные жители начали активно публиковать видео, на которых было видно большое возгорание и столбы черного дыма над НПЗ.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку по нефтебазе в Лабинске традиционно преуменьшив последствия. Там подчеркнули, что в результате прилета дронов на объекте произошла "вспышка".

"В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – говорится в сообщении.

Уже утром россияне снова делились фото, где видно, что атакованный ночью объект продолжает догорать.

Стоит отметить, что Краснодарский край, где расположен Лабинск, является важным тыловым логистическим узлом, через который российские войска на южном направлении получают топливо. Именно поэтому удары по этому региону способны серьезно влиять на стабильность снабжения для подразделений РФ.

