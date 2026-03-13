Было более десяти взрывов: в Майкопе атакован военный аэродром 'Ханская'. Видео

В российском Майкопе в ночь на 13 марта пожаловались на атаку дронов. В районе города прозвучали десятки взрывов, работала также российская ПВО.

Очевидцы утверждают, что был атакован военный аэродром Ханская. Об этом пишут местные паблики Адыгеи, а также украинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+.

Что известно

Так называемую "беспилотную опасность" в Адыгее объявили еще до полуночи. А ближе к утру местные паблики начали писать о "серии хлопков".

"Местные жители рассказали, что активная работа ПВО продолжается до сих пор — всего в разных районах Майкопа прогремело около двух десятков взрывов. По словам очевидцев, от взрывов в квартирах дрожат окна, у машин срабатывает сигнализация. В некоторых районах воют сирены", – отмечал один из каналов.

Популярный у россиян Z-паблик уточняет: над Майкопом были слышны "многочисленные взрывы", десять беспилотников якобы удалось уничтожить.

Атака началась около 02:50 ночи по местному времени, спустя час ПВО продолжала работать.

"Всего было слышно уже около двух десятков взрывов в разных районах Майкопа, также сообщают о работе сирен тревоги", – писал этот канал.

Роспропагандисты ничего не писали о вероятной цели атаки. Однако, по данным Supernova+ и Exilenova+, атакован мог быть военный аэродром Ханская: в районе этого объекта прозвучали более 10 взрывов. Судя по видео с камер наблюдения, прилеты таки были.

Местные жители, судя по комментариям в адыгейских пабликах, не очень верят в российскую ПВО.

"Официальная информация только одна. Все сбили, обломки упали", – писал один из пользователей.

И оказался прав. В российском минобороны успели заявить об "уничтожении" в течение ночи 175 украинских беспилотников. Из них 29 якобы были сбиты над Адыгеей.

Как писал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ вспыхнули резервуары с топливом. Атакованная Силами обороны Тихорецкая перевалочная нефтебаза пылает уже более суток.

Также в ГУР рассказали, какие вражеские цели поразили в оккупированном Крыму.

