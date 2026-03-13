В Краснодарском крае РФ вспыхнули резервуары с топливом: видны столбы дыма. Фото, видео

На Тихорецкой перевалочной нефтебазе в Краснодарском крае России после дроновой атаки продолжается пожар – горят сразу два резервуара с топливом. Этот пожар продолжается уже более суток.

Об этом сообщает местная власть. В свою очередь российская служба Радио Свобода предоставила спутниковые снимки, которые позволяют увидеть, что на территории перевалочной базы в городе после удара дронов горят два резервуара с топливом, а не один, как считалось ранее.

Ситуация в городе

Местный орган так называемого "роспроднадзора" заявил о пожаре в городе и о превышении в воздухе предельно допустимой концентрации бензола и ксилола. Где именно, и из-за чего в городе пожар, орган не уточнил.

Местные жители говорят – и это подтверждается снимками из космоса, что шлейф дыма от пожара растянулся почти на 15 километров.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин подтвердил, что "во время атаки беспилотников" произошло "небольшое возгорание" на НПЗ, с его слов, пострадавших нет.

Сначала региональные власти сообщали, что площадь пожара составляет "не более 100 квадратных метров", но уже через несколько часов оперативный штаб уточнил, что огонь "распространился на четыре тысячи квадратных метров".

"В тушении участвуют 257 человек, в том числе специалисты МЧС, 69 единиц техники и пожарный поезд", – сообщили в оперштабе.

Что предшествовало

Ночью 12 марта в городе Тихорецк Краснодарского края РФ прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Целью атаки беспилотников стала местная нефтебаза.

По словам местных жителей, ночью в районе города были слышны многочисленные взрывы, после чего на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ. Им управляет компания, входящая в структуру "Транснефти". Это довольно большая нефтебаза и перевалочный терминал.

Источники OBOZ.UA в СБУ подтвердили, что именно украинские беспилотники атаковали один из крупнейших нефтяных узлов в южной части России. Ранее был нанесен удар по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск. В это время новое поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является ключевым каналом поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало"ощутимым ударом по нефтяной логистике врага".

Сутками ранее в российской Туле на Косогорском металлургическом заводе также возник масштабный пожар, а перед возгоранием прогремел сильный взрыв.

