'Работаем для защиты неба': Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые осваивают F-16. Фото, видео

Во время официального визита в Румынию президент Владимир Зеленский встретился с украинскими пилотами, которых страны-партнеры обучают управлять F-16 в Европейском тренировочном центре. Первые наши воины начали тренировки на этой базе в 2024 году – часть из них уже выполняет боевые задачи и защищает Украину от российской агрессии.

На своем Telegram-канале глава государства поделился фотографиями и видео со встречи. "Пообщались с воинами об особенностях и условиях их обучения. Обсудили вызовы, которые стоят перед нашими пилотами, и как государство может способствовать их решению", – заявил Зеленский.

Подробности визита президента в Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов F-16

Пресс-служба ОП на официальном сайте отметила, что на территории Румынии украинские бойцы проходят различные этапы тренировки: от теоретического обучения и подготовки на авиасимуляторах до реальных тренировочных вылетов на F-16 той же модификации, которую Украина использует для защиты неба.

"Главу государства подробно проинформировали о каждом из этапов подготовки пилотов", – говорится в сообщении.

Этот тренировочный центр открыли в ноябре 2023 года. Первые украинские пилоты начали тренироваться там в сентябре 2024-го.

"Спасибо Румынии, инструкторам центра, всем, кто помогает нам в защите и противодействии российскому террору. Мы всегда будем благодарны США за возможность усиливать защиту нашего неба американскими истребителями, а также Дании, Нидерландам и Норвегии, которые уже передают эти самолеты Украине", – передал Зеленский благодарность партнерам.

Также президент благодарен каждому, кто работает на защиту Украины, и каждому, кто помогает нашей обороне.

"Максимально работаем над развитием защиты нашего неба. Укрепление украинской авиации – это больше возможностей сдерживать российскую агрессию и давать больше безопасности Украине и всей Европе", – заявил Зеленский.

– 12 марта Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию. Там глава государства провел встречу с президентом Никушором Даном. Вместе они подписали документы о стратегическом партнерстве между нашими странами для сотрудничества в ключевых сферах экономики и безопасности.

– Кроме того, Украина и Румыния договорились построить новые линии электропередачи, что усилит нашу энергетическую безопасность. Строительство первой линии должно быть завершено уже до конца 2026 года.

