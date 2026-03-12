'Зажигательные сюрпризы': в ГУР рассказали, какие вражеские цели поразили в оккупированном Крыму. Видео

Украинские разведчики в течение февраля нанесли серию ударов по российским системам противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. В результате операций было уничтожено и повреждено несколько важных радиолокационных станций и технических систем противника.

В Главном управлении разведки отмечают, что такие удары существенно ослабляют возможности российских войск контролировать воздушное пространство. Там же показали работу наших защитников.

В частности, в течение февраля 2026 года специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" провели ряд операций на временно оккупированном полуострове.

Отмечается, что украинские разведчики наносили удары по элементам российской системы противовоздушной обороны, пока оккупанты пытались атаковать украинское небо.

В результате этих действий было поражено и выведено из строя несколько важных технических средств российских войск. В частности, уничтожена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет", радиолокационная станция "Сопка-2", а также радиолокационная станция П-18 "Терек".

Кроме того, украинские разведчики поразили наземный ретранслятор беспилотников "Герань/Гербера", радиолокационную систему посадки РСП-6М2, станцию радиопомех и радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2".

В ГУР отметили, что эти удары стали частью операций по снижению возможностей российских войск в Крыму. В разведке подчеркнули, что ни одна российская военная техника не сможет оставаться недосягаемой, если за дело берутся украинские мастера своего дела.

Напомним, украинские защитники из рядов Национальной гвардии записали на свой счет еще один ценный актив российских захватчиков – была уничтожена радиолокационная станция 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области. На этот раз отличился отдельный отряд специального назначения Lasar's Group.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают нести потери во временно оккупированном Крыму. В районе мыса Фиолент на полуострове рано утром 11 марта раздались взрывы, работала ПВО, а затем местные жители наблюдали дым над позицией дивизиона 12-го зенитного ракетного полка ВС РФ.

