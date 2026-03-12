Удар на $50 млн: на Луганщине нацгвардейцы уничтожили российскую РЛС 'Ястреб-АВ'. Видео

Украинские защитники из рядов Национальной гвардии записали на свой счет еще один ценный актив российских захватчиков – была уничтожена радиолокационная станция 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области. На этот раз отличился отдельный отряд специального назначения Lasar's Group.

Уничтожение дорогостоящей техники врага произошло "глубоко за линией соприкосновения", рассказали в отряде. Операция была проведена во взаимодействии с бойцами регионального центра РЭР "Север".

Уничтожение РЛС

"Побратимы предоставили информацию о районе дислокации РЛС. Благодаря полученным данным, "Лазари" установили точное местоположение вражеского комплекса и отправили туда тяжелые бомберы. После первого точного сброса россияне попытались спасти технику", – рассказали в Lasar's Group.

Хотя и захватчики пытались спасти пораженную технику, украинские защитники отслеживали передвижения РЛС – причем необычным и неожиданным для оккупантов способом. А именно: украинский беспилотник был посажен на "Ястреб-АВ" и "благодаря этому "Лазари" двигались вместе с вражеской машиной".

И уже следующими ударами украинские бойцы окончательно уничтожили РЛС.

О чем речь

Ориентировочная стоимость РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" составляет 50 миллионов долларов, отмечают в Lasar's Group. И это – едва ли не единственная информация, которая есть в открытом доступе.

Известно лишь, что "Ястреб-АВ" является комплексом артиллерийской разведки и относится к станциям контрбатарейной борьбы. Информации о возможностях и характеристиках комплекса, который считается новейшей разработкой захватчиков, нет.

Его испытания начались осенью 2019 года, а завершились в начале 2022 года. Комплекс использует четырехосное полноприводное шасси БАЗ-6910-025. Радиолокационная станция комплекса имеет фазированные антенные решетки, которыми способна в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, что определяет точные координаты позиции.

О ком речь

Отдельный отряд специального назначения Lasar's group (то есть, "Группа Лазаря") – подразделение специального назначения НГУ. Считается одним из передовых подразделений Сил обороны Украины по развитию и использованию БПЛА, входит в топ-6 в ежемесячных рейтингах подразделений БпС СОУ.

В прошлом году отряд действовал на покровском направлении. Командование ОТГ "Донецк" создало временную тактическую группу, в которую вошел и Lasar's group. Отряд наладил взаимодействие с другими подразделениями группы, благодаря чему удалось создать эффективную зону поражения дронами и снизить темпы российского наступления на Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно бойцы Lasar's Group уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Уничтоженный РСЗО оккупантов ранее едва ли не ежедневно вел огонь по гражданской инфраструктуре Запорожья.

