Отработали точно: бойцы Lasar's Group сорвали вражеский штурм на Добропольском направлении. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
972
Украинские защитники продолжают разрушать планы врага с целью снижения их наступательного потенциала. Военные Национальной гвардии Украины ОЗСП Lasar's Group недавно сорвали штурм российских захватчиков и уничтожили большое количество военной техники.

Видео результативной работы обнародовано на Facebook-странице Lasar's Group НГУ. Операция проводилась на Добропольском направлении.

Россияне активизируются в период праздников

"Накануне Нового года противник пытается проводить активные штурмовые действия, чтобы показать какой-то результат. Однако бойцы ОЗСП Lasar's Group Национальной гвардии Украины умело разрушают планы россиян", – говорится в сообщении.

По словам наших военных, на вышеупомянутом направлении противник пытался продвинуться к передовым позициям Сил обороны Украины в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". В ответ экипажи Lasar's Group нанесли точные удары по вражеской технике, применив FPV-дроны и тяжелые бомберы.

В итоге было уничтожено/поражено:

  • БМП – 1 ед.
  • ББМ – 2 ед.
  • БТР – 1 ед.
  • Танк – 1 ед.
  • БТР во взаимодействии – 2 ед.
  • Мостоукладчик – 1 ед.
Наносить удары по врагу помогали собратья из смежных подразделений СОУ.

Напомним, украинские военные показали уничтожение оккупантов в Покровске с помощью дронов. Зрелищный процесс превращения 13 захватчиков в "хороших русских" происходил в разных условиях, но с неизменным результатом.

Как сообщал OBOZ.UA, Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины и инженерные подразделения других видов и родов ВСУ эффективно ликвидируют российских захватчиков и их вооружение и технику. Они делают это с помощью минно-взрывных заграждений.

