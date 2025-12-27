Отработали точно: бойцы Lasar's Group сорвали вражеский штурм на Добропольском направлении. Видео
Украинские защитники продолжают разрушать планы врага с целью снижения их наступательного потенциала. Военные Национальной гвардии Украины ОЗСП Lasar's Group недавно сорвали штурм российских захватчиков и уничтожили большое количество военной техники.
Видео результативной работы обнародовано на Facebook-странице Lasar's Group НГУ. Операция проводилась на Добропольском направлении.
Россияне активизируются в период праздников
"Накануне Нового года противник пытается проводить активные штурмовые действия, чтобы показать какой-то результат. Однако бойцы ОЗСП Lasar's Group Национальной гвардии Украины умело разрушают планы россиян", – говорится в сообщении.
По словам наших военных, на вышеупомянутом направлении противник пытался продвинуться к передовым позициям Сил обороны Украины в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". В ответ экипажи Lasar's Group нанесли точные удары по вражеской технике, применив FPV-дроны и тяжелые бомберы.
В итоге было уничтожено/поражено:
- БМП – 1 ед.
- ББМ – 2 ед.
- БТР – 1 ед.
- Танк – 1 ед.
- БТР во взаимодействии – 2 ед.
- Мостоукладчик – 1 ед.
Наносить удары по врагу помогали собратья из смежных подразделений СОУ.
