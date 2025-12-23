Инженерные войска ликвидировали почти 800 оккупантов за месяц: как им это удалось. Видео

Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины и инженерные подразделения других видов и родов ВСУ эффективно ликвидируют российских захватчиков и их вооружение и технику. Они делают это с помощью минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Только за ноябрь военные инженеры уничтожили 731 оккупанта, 121 единицу вооружения и военной техники, а также еще 59 других целей.

Поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для наших воинов.

Такое минирование осуществляют Инженерные войска Сил поддержки ВСУ и инженерные подразделения Сухопутных войск, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Воины инженерных войск ежедневно доказывают, что современная война – это война технологий. Подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов точно перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства", – сказано в сообщении.

Если раньше саперам приходилось самим выходить на опасные участки, то сегодня эти риски минимизированы – беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее. Каждое поражение техники и личного состава врага фиксируется в реальном времени, а все подтвержденные цели внесены в систему ситуационной осведомленности "Дельта", что обеспечивает полную достоверность данных.

"Инженерные войска и в дальнейшем усиливают оборонительные способности, создают новые рубежи минно-взрывных заграждений и наносят противнику потери во взаимодействии со всеми подразделениями Сил обороны Украины", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 22 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1420 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 199 280 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!