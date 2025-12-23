ВСУ отминусовали еще 1420 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 22 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1420 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 199 280 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 8 танков, 20 бронемашин и 23 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 446 танков, 23 792 ББМ и 35 331 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1576 единиц реактивных систем залпового огня и 1263 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 93 166 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4073 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 70 966 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4029 – специальной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из еще одного перехваченного ГУР разговора стало известно, что российское командование списывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота РФ. "Акция" действует для захватчиков, которые не хотят продлевать контракты и оставаться служить на своих кораблях.

