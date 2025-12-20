'Пойдешь штурмовиком в 810 бригаду': экипажи кораблей Черноморского флота РФ списывают в пехоту

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Чтобы их компенсировать, Москва прибегает к различным средствам, в частности перебрасывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота РФ.

Первыми на очередь в "мясной штурм" попадают те российские моряки, которые подумывают не продлевать военные контракты. Об этом говорится в перехваченном сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины разговоре россиян.

Что известно

Разведчики перехватили разговор двух россиян о еще одном "источнике" пополнения потрепанной на поле боя в Украине оккупационной армии РФ. Им выступил личный состав ЧФ РФ, "загнанный" Силами обороны Украины в Новороссийск.

"В новом перехвате украинской разведки – показания жителя Белгородщины о креативных решениях, к которым прибегают оккупанты, чтобы восстановить потери подразделений морской пехоты",– отметили в ГУР.

Так, один из участников разговора рассказал об опыте моряка ЧФ РФ, который решил не продлевать контракт с МО РФ. Когда он об этом заявил – его поставили перед выбором: продолжить службу на старом месте, или автоматически пополнить ряды "пушечного мяса".

"Звонят оттуда и говорят: "Саш, смотри, есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт – остается на своем корабле, где ты служишь. Если не подписываешь и хочешь уволиться – тебя автоматически просто "подпишут", понял?" – пересказывает разговор россиянин.

Штурмовать очередную посадку в Украине военнослужащему РФ "предлагают" в составе 810 бригады морской пехоты российских вооруженных сил. Эта воинская часть "прославилась" чрезвычайно высокими потерями личного состава, которые выделяются даже на фоне других российских подразделений, командование которых также нельзя "обвинить" в чрезмерной заботе о сохранности солдат.

"И ты пойдешь в 810-ю. А 810-я ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в "штурмы", – заявил россиянин.

В военной разведке уже традиционно обратились к российским захватчикам, предложив им третий вариант – альтернативу предусмотренному российским командованием "выбору" без выбора.

"ГУР МО Украины напоминает: каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в "мясном штурме" в рядах морских пехотинцев, имеет шанс сохранить жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить" в Telegram.

