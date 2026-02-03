'Был прицельный удар именно по объектам энергетики': Зеленский рассказал об особенностях новой атаки РФ и ее последствиях. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ по территории Украины. Глава государства подчеркнул, что удар был именно по объектам энергетики.

По словам Зеленского, путинские войска использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Последствия российской атаки

Зеленский сообщил, что по состоянию на утро 3 февраля продолжается ликвидация последствий российского удара в разных регионах. Президент подчеркнул, что это снова был прицельный удар именно по объектам энергетики, в ходе которого россияне применили более 500 различных средств поражения.

"Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина. На сегодня известно, что девять человек ранены из-за атаки. Имеются повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попадания дронов, поврежден детский сад. Везде, где это возможно, привлечены необходимые службы", – сообщил Зеленский.

России плевать на дипломатию

Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор Россия предпочла воспользоваться сильными морозами, чтобы еще сильнее усугубить террор против мирного населения Украины.

Также Зеленский в очередной раз сообщил, что в этой ситуации поможет поставка ракет для систем ПВО. Кроме того, президент заявил, что на Москву нужно оказывать давление, чтобы не позволить ей и дальше выбирать террор и эскалацию.

"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершение этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому требуется максимальное давление. Благодарю всех партнеров, кто понимает это и помогает нам", – заявил президент.

Напомним, в ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали три человека.

Как писал OBOZ.UA, после нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Этот обстрел стал самым массированным с начала 2026 года.

