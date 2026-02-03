Самый массовый комбинированный удар в 2026 году: Россия атаковала энергетику Украины, появилась карта пролета ракет и дронов

В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Этот обстрел стал самым массированным с начала 2026 года. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Особенность атаки

Обстрел украинских городов в ночь на 3 февраля стал самым массовым комбинированным ударом по территории Украины в этом году. По предварительной информации, враг запустил минимум 350 БПЛА и около 65 ракет разных типов.

Основнрй цельб атаки был Киев и Киевская область, Запорожье, Днепропетровщина, Харьков, Винница, Одесса, Черниговщина и прифронтовые территории.

В течение ночи и под утро российские оккупанты применили по меньшей мере две гиперзвуковых ракеты "Циркон" по Киевщине. Также по столичному региону россияне направили около 10 крылатых противокорабельных ракет Х-22/32 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, около двух десятков баллистических ракет захватчики использовали для ударов по Харькову, Днепру и Киевщине. Под утро враг запустил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 в направлении Киевщины и Винницы.

Напомним, в ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали три человека.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля Россия устроила воздушную атаку на Украину одной баллистической ракетой и 171 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 157 БПЛА.

