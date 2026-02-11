'Зрелище, как в кино': украинские воины уничтожили РСЗО БМ-27 'Ураган', из которой враг вел огонь по Запорожью. Видео

Бойцы подразделения Национальной гвардии Lasar's Group уничтожили реактивную системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Операция проводилась в полосе ответственности 17 армейского корпуса во взаимодействии с 422-м ОББС LUFTWAFFE и 104-м центром беспилотных систем.

Уничтоженный БМ-27 "Ураган" вел огонь по гражданской инфраструктуре Запорожья. Об этом подразделение Lasar's Group сообщило в своем Telegram-канале.

РСЗО превратилась в металлолом

Украинские военнослужащие отметили, что после огневого поражения вражеской позиции зрелище было, как в кино. Защитники несколько месяцев охотились на эту технику. В результате спланированной операции РСЗО в конце концов удалось обнаружить и сжечь.

По данным нацгвардейцев, именно эта реактивная система залпового огня обстреливала гражданскую инфраструктуру Запорожья. Для уничтожения БМ-27 "Ураган" привлекли как тяжелые бомберы Lasar's Group, так и FPV-дроны. Доразведку проводили экипажи аэроразведки подразделения. После первых поражений бортами по обездвиженной цели доработали смежные подразделения.

Что известно об "Урагане"

БМ-27 "Ураган" – это советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм. Занимает промежуточное положение между массовым "Градом" (122 мм) и тяжелым "Смерчем" (300 мм).

В ходе войны в Украине система активно используется российскими оккупантами, в частности, для ударов по гражданской инфраструктуре в прифронтовых населенных пунктах. Из-за своего калибра она считается крайне разрушительной: один залп способен накрыть площадь до 42 гектаров.

Одной из самых опасных особенностей "Урагана" является возможность выпускать кассетные снаряды с противопехотными (ПФМ-1 "Лепесток") или противотанковыми (ПТМ-3) минами. Это позволяет мгновенно засеивать минные поля.

Путинская армия часто использует "Ураган" для ударов по площадям. Из-за низкой точности (отклонение до 150-200 метров на предельной дистанции) применение этой системы в городской черте неизбежно ведет к масштабным разрушениям.

