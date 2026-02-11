Вмещается в багажник пикапа: Украина создала собственную лазерную систему ПВО – The Atlantic

Украина разработала собственную лазерную систему, с помощью которой можно уничтожать российские ударные дроны. Она получила название Sunray, будет стоить несколько сотен тысяч долларов и настолько компактна, что помещается в багажник автомобиля.

Новую разработку в действии собственными глазами видел американский журналист Саймон Шустер. Своими впечатлениями и подробностями об изобретении он поделился в статье для The Atlantic.

Что известно о лазерной системе Sunray украинского производства

Шустер рассказал, что, находясь в Украине, увидел в действии украинскую лазерную систему Sunray, которая вскоре может стать на защиту украинского неба от российских дронов.

"Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолет в небе, этот опыт может быть тревожным. Оружие удобно помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает никакого шума и не излучает света, даже того красного луча, который так хорошо знаком из фильмов. Когда на днях команда украинских солдат и инженеров повела меня посмотреть на свой прототип, он показался мне простым в использовании. Почти слишком простым", – описал свои первые впечатления журналист.

Демонстрация происходила в поле. Оператор, рассказывает автор статьи, установил установку, "напоминающую телескоп для любителей с несколькими камерами, прикрепленными по бокам", на крышу пикапа. После этогоинженеры запустили небольшой дрон.

"Лазер вращался, пока его камеры следили за целью. Оператор крикнул: "Огонь!" За считанные секунды дрон начал гореть, будто в него ударила невидимая молния, а затем упал на землю огненной дугой", – пишет Шустер.

Он напомнил, что лазерные оружейные системы – явление не уникальное. На вооружении ВМС США, например, с 2022 года появилась система Helios, разработанная оружейным гигантом Lockheed Martin. Ее основное назначение, как и у украинской разработки – защита от вражеских беспилотников.

Разработчики Sunray (о которой, как признается Шустер, ему раньше слышать не приходилось) рассказали журналисту, что работа над системой длилась около двух лет и стоила "несколько миллионов долларов". Ожидаемая же стоимость одной системы Sunray составит "несколько сотен тысяч долларов".

То, чтоукраинская система была разработана быстрее и будет стоить меньше американского аналога, объясняется тем, что Украина разрабатывает оружие в условиях полномасштабной войны, борясь за свое существование.

"Многими американскими компаниями управляют деньги. Для них это работа. Они ее выполняют. Им платят. У нас есть еще один компонент: потребность выжить. Вот почему мы движемся быстрее", – цитирует Шустер Павла Елизарова, новоназначенного заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Украины,

Потребность в усилении собственной компоненты в системе ПВО возникла из-за дефицита соответствующей помощи со стороны западных союзников. США, пишет Шустер, значительное количество оружия перенаправляет на Ближний Восток, помощь со стороны Европы ограничивается тем, что европейцы вынуждены готовиться к возможной защите уже своего воздушного пространства от российских дронов.

"Украинский ответ стал элементом гонки в создании самодельной версии "Железного купола" – израильской системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, которая считается самой эффективной в мире... Даже в случае Израиля, который имеет почти в 30 раз меньшую территорию, чем Украина, строительство эффективного щита противовоздушной обороны заняло около четырех лет. Одна батарея перехватчиков "Железный купол" стоила в 2012 году целых 100 миллионов долларов. Украинские производители оружия уже несколько лет пытаются достичь тех же результатов при значительно меньшем бюджете, и несколько из них на прошлой неделе показали мне свои изобретения", – отмечает автор статьи.

Среди продемонстрированных журналисту разработок – напечатанный на 3D-принтере беспилотник-перехватчик, углепластиковый клон лучшей российской ракеты ПВО, колесные роботы, вооруженные пулеметными турелями, и "более экзотическое оружие, такое как Sunray" .

Все они вместе, считает Шустер, показывают определенную траекторию движения Украины, придерживаясь которой она уже в ближайшем будущем "сможет нейтрализовать одну из самых больших угроз своей безопасности: рои российских беспилотников, которые продолжают терроризировать ее мирных жителей и разрушать ее инфраструктуру".

"Купол против дронов — это не о будущем. Речь идет о выживании сегодня", – цитирует автор слова министра обороны Украины Михаила Федорова, сказанные им в прошлом месяце.

Ранее OBOZ.UA писал, что 8 февраля президент Зеленский сообщил, что "Украина открывает экспорт дронов".

В 2026 году планируется открытие десяти экспортных центров в Балтийских и Северных странах. По словам главы государства, все технологии и производственные линии базируются на украинских разработках.

При этом, как уверяет Зеленский, поставки беспилотников за границу не повредят обеспечению украинского войска. Министерство обороны определило необходимый объем продукции, а все остальное будет подлежать экспорту.

