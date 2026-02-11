'Российская армия не готовится остановиться': Зеленский назвал 'ключ' к прекращению войны после новых атак России

Российские войска накануне убили троих детей и их отца на Харьковщине, а сегодня атаковали больницу в Запорожье, ранили детей в Сумской области, атаковали пожарный поезд в Конотопе и нанесли удары по другим регионам нашего государства. Террор врага подчеркивает: Россия не собирается завершать войну путем дипломатии, переговоры с ней – не работают.

Зато заставить агрессора завершить убийства и разрушения можно, усиливая давление на Москву и увеличивая возможности Украины защищаться от агрессора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия намерена продолжать войну

Глава государства перечислил последствия российского террора за последние сутки.

Он вспомнил об ударе российских дронов по частному дому на Харьковщине: тогда под завалами погибли трое маленьких детей и их отец, беременную маму детей госпитализировали с травмами и ожогами.

Уже утром 11 февраля – новая серия террористических атак: дроновой удар по городской больнице в Запорожье, атака на железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего был поврежден пожарный поезд.

"Ночью на Сумщине из-за атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб... Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине. Всего выпустили по Украине с вечера 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды", – отметил Зеленский.

Новость дополняется