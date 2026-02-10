Под Сумами российский 'Ланцет' убил мать трех дочерей: женщина пережила оккупацию, но погибла в машине по дороге домой

В Сумах попрощались с 31-летней мамой троих детей Анастасией Пашкевич. Молодая женщина пережила оккупацию, недавно купила собственное жилье и забрала к себе дочерей из села. Также наконец-то встретила свое счастье. Но российский дрон убил ее, когда она ехала в автомобиле.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Ланцет" ударил по авто, где была Анастасия

31-летняя Анастасия Пашкевич 6 февраля подвозила отца в село. Он защищает Украину на фронте и вырвался на несколько дней из-под Покровска, чтобы увидеть родных, обнять внучек. У женщины, несмотря на молодой возраст, подрастают три дочери: старшей исполнилось 14 лет, а двум двойняшкам – по 12.

По дороге назад, в то время, когда Анастасия управляла автомобилем, российский "Ланцет" ударил по машине. Женщина скончалась на месте.

Как рассказала OBOZ.UA подруга погибшей, Анастасия в Сумы перебралась в начале войны. Она жила в Черниговкой области со своим вторым мужем, отцом девочек-двойняшек, когда российские войска оккупировали часть области. Некоторое время они провели в оккупации, а после освобождения женщина переехала с детьми к родителям в село Марьевка под Сумами.

Добивалась своих целей

"Она пришла работать к нам в супермаркет. Сначала два года работала в кондитерской, потом стала кассиром. Настя была очень целеустремленной, если что-то задумала, то к цели шла напролом. Светлая, веселая, никогда не унывала", – говорит подруга.

Женщина очень хотела иметь свое жилье, чтобы перевезти дочек из села в город. Много работала, откладывала деньги и в конце концов купила квартиру и забрала детей. А примерно год назад встретила молодого человека и была счастлива. Казалось, что сбылись все ее мечты.

Но российский дрон отнял у нее самое дорогое – жизнь.

"Она была не просто нашей коллегой, для многих подругой, светлым и искренним человеком. Улыбчивая, приветливая, внимательная к каждому. Она радостно встречала покупателей, дарила доброе слово и свою теплую улыбку даже в самые тяжелые дни", – написали сотрудники "НАШего супермаркета", в котором работала Анастасия.

У Анастасии Пашкевич остались родители, брат и сестра. Отец старшей дочери служил в ВСУ, но пропал без вести. Папа двойняшек сейчас тоже на фронте. Детьми в данный момент занимается бабушка.