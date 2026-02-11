В Богодухове на Харьковщине российский дрон убил троих детей и ранил беременную женщину

В ночь на среду, 11 февраля, российские захватчики ударили беспилотником по Богодухову Харьковской области. Вследствие атаки РФ погибли трое малолетних детей и мужчина, пострадали две женщины.

В частности, ранения получила 35-летняя беременная. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он писал, что под завалами частного дома оказались трое детей и мужчина. Впоследствии стало известно, что из-за российского удара погибли два годовалых мальчика и двухлетняя девочка.

"Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми в частном доме. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавили в ОВА.

Кроме того, пострадала 74-летняя женщина. Медики оказывали ей всю необходимую помощь.

На месте удара войск РФ по частному домовладению вспыхнул пожар. Там работали спасатели ГСЧС, медики и кинологи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля россияне атаковали дронами Богодухов на Харьковщине. Под удар попал частный сектор, один из дронов попал в частный дом, полностью разрушив его. Из-под завалов спасатели деблокировали тела погибших – женщины и ребенка, еще три человека пострадали.

