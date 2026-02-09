УкраїнськаУКР
На Харьковщине в результате удара БПЛА погибли женщина с ребенком, есть пострадавшие. Фото

Лилия Рагуцкая
В ночь на 9 февраля россияне атаковали дронами Богодухов, что на Харьковщине. Под удар попал частный сектор, один из дронов попал в частный дом, полностью разрушив его.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела погибших – женщины и ребенка, еще три человека пострадали. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС Украины.

Что известно

Россия этой ночью убила в Богодухове женщину и ребенка. Они погибли в результате прямого попадания вражеского дрона в дом.

"Сегодня ночью враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который ликвидировали. Из-под завалов изъяты тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", – сообщили в ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия атаковала Одессу БПЛА. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем.

Также оккупанты ударили по Днепропетровской области. Там тоже повреждены дома, среди пострадавших – девушка.

На Херсонщине Чернобаевка оказалась под ударами РСЗО врага, повреждены десятки домов.

В Херсоне в результате ударов РФ по жилым кварталам пострадали 12 человек.

А Краматорск в Донецкой области россияне атаковали КАБами. В городе есть пострадавшие и жертва.

