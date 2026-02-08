Оккупанты ударили по жилым квартал Херсона: известно о семи пострадавших

В конце суток 7 февраля российские войска обстреляли из РСЗО жилые кварталы Херсона. Под ударами врага оказались Центральный и Корабельный районы города.

На утро известно о по меньшей мере семи пострадавших: все они – женщины, преимущественно почтенного возраста. Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

Что известно о последствиях ударов РФ по Херсону

Обстрел из РСЗО оккупанты осуществили после 23:00 накануне. Били они по жилым кварталам Центрального и Корабельного районов.

"На этот час известно о 7 пострадавших. Это женщины разного возраста – от 44 до 86 лет", – отметили в Херсонском горсовете в 07:04 8 февраля.

Четыре женщины, двум из которых по 76 лет, еще двум – 75 и 84, медицинскую помощь получили на месте. Медики диагностировали у них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Еще трое раненых нуждались в госпитализации. Херсонка в возрасте 68 лет получила взрывную травму и ожоги руки, ног, дыхательных путей. У еще одной пострадавшей, женщины 86 лет – контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая, а также осколочное ранение правого бедра. А 44-летняя потерпевшая получила взрывную травму.

Враг не прекращает терроризировать Херсон

Всего за минувшие сутки, как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, россияне ударили по шести населенным пунктам Херсонской громады.

Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Садовое, Антоновка, Приднепровское, Зеленовка, Камышаны. Херсон находился под массированными обстрелами оккупационных войск.

"Повреждены 14 многоэтажек, более 50 частных домов, учебное и медицинское учреждения, газопровод, гаражи, хозяйственная постройка. Из-за вражеских атак в городе возникло около 10 пожаров. В результате российских атак в Херсонской общине 1 человек погиб, еще 15 – получили ранения", – рассказал Шанько о последствиях вражеского террора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром в субботу, 7 февраля, войска РФ поразили магазин в Херсоне.

По нему оккупанты попали из артиллерии. В результате обстрела ранения получили шестеро мирных жителей, трое из них – сотрудники магазина.

