Войска РФ поразили магазин в Херсоне: ранены 6 мирных жителей

Утром 7 февраля Россия обстреляла Херсон из артиллерии. Под вражеские снаряды попал магазин в Днепровском районе облцентра.

Пострадали шестеро гражданских, трое из них – сотрудники магазина. Подробности сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно о последствиях обстрела

Россияне обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии около 08:20 в субботу, 7 февраля.

"В результате обстрела было поражено помещение магазина. По предварительной информации в результате атаки пострадали шестеро гражданских. Среди раненых — трое работников магазина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о состоянии пострадавших уточняются", – отметили в прокуратуре региона.

В Херсонском горсовете уточнили: пострадали четверо женщин (40, 46, 50 и 53 года) и двое мужчин (40 и 49 лет). У всех пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы.

Известно, что под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для полного и объективного документирования военного преступления, совершенного военнослужащими государства-агрессора", – добавили в прокуратуре региона.

Как писал OBOZ.UA, ночью и утром 7 февраля Россия массированно атаковала энергетику Украины.

Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью прежде всего в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА.

Подробно о последствиях атаки мы рассказывали в отдельном материале.

