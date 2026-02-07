Россия массированно атаковала запад Украины: обезврежены 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА

В ночь на 7 февраля россияне устроили массированную комбинированную атаку на Украину, удар был направлен прежде всего на запад нашего государства. Агрессор использовал для ударов 447 средств воздушного нападения: около 40 ракет различных типов и более 400 ударных дронов

Силы ПВО обезвредили 406 целей, в том числе 24 ракеты и 382 БпЛА. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Массированную комбинированную атаку российские войска начали около 19:00 6 февраля.

Вечером, в течение ночи и утром захватчики атаковали критическую инфраструктуру Украины с помощью ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:

2 ракеты "Циркон" (район пуска – временно оккупированный Крым);

(район пуска – временно оккупированный Крым); 21 крылатую ракету Х-101 (район пуска – акватория Каспийского моря);

(район пуска – акватория Каспийского моря); 16 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

(район пуска – акватория Черного моря); 408 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Гвардейское (Крым) и Донецк. Около 250 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Львовская, Ивано-Франковская, Ривненская, Винницкая области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов, в частности:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет "Калибр";

382 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ВС ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что с начала суток Украина – под массированной воздушной атакой. Сначала враг запустил ударные дроны. Впоследствии – поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 и запустил ракеты.

OBOZ.UA