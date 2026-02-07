Поражены нефтебаза и другие объекты РФ: в Генштабе отчитались о блестящей работе

Силы обороны Украины нанесли новую серию ударов по военным и энергетическим объектам на территории страны-агрессора России. Целями атаки стали нефтебаза, пункты управления БпЛА, ремонтное подразделение, РСЗО и сосредоточение живой силы противника.

Украинские войска осуществили удары 6 февраля и в ночь на 7 февраля. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции

По информации Генштаба, удары по российским целям нанесли в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора. Огневое поражение нанесено по ряду военных объектов врага на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

По предварительной информации, поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области России. Результаты огневого поражения объекта уточняются.

На оккупированной части Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления БПЛА противника в районе населенного пункта Равнополье и сосредоточение живой силы врага в районе Дорожнянки.

Также, в районе населенного пункта Ялта Донецкой области поражено расположение ремонтного подразделения врага.

Кроме того, 6 февраля в Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА противника и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.

Кроме того, в районе Дроновки Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины будут и дальше осуществлять системные мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала и логистических возможностей российского агрессора", – сообщили в Генштабе.

Новость дополняется…