ВСУ нанесли удары по позициям ПВО в Белгородской области РФ: что известно о последствиях

Вооруженные силы Украины днем 3 февраля 2026 года нанесли серию ударов по позициям российской противовоздушной обороны в Белгородской области РФ. Атаки произошли на нескольких локациях и были частью подготовительных действий перед поражением энергетической инфраструктуры региона. В отдельных случаях атаки продолжились и в ночное время.

Информацию об ударах распространил Telegram-канал Досье Шпиона. Канал связывают с сотрудником одной из специальных служб, который регулярно публикует данные о военных событиях на территории РФ и оккупированных регионов. По его данным, удары носили системный характер и были направлены на снижение эффективности российской ПВО. Удары осуществлялись по мобильным элементам ПВО и отдельным объектам инфраструктуры на территории области.

Подготовительные действия ПВО

В сообщении отмечается, что атаки рассматривались как подготовительный этап перед поражением энергетических объектов Белгородской области. Часть информации о результатах отдельных ударов в настоящее время уточняется.

По имеющимся данным, днем 3 февраля были нанесены удары по трем позициям мобильных радиолокационных станций российской ПВО. Две из них, по сообщению источника, были выведены из строя. Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

В ночное время отдельную атаку провели по позициям ПВО в населенном пункте Новоселовка Белгородской области. Результат этого удара на момент публикации остается неизвестным.

Поражение энергообъектов

После этого, в ночь на 6 февраля был нанесен удар по электроподстанции "Белгород 330", расположенной в населенном пункте Ближняя Игуменка по адресу переулок Михаила Ждановского, 1. По данным источника, удар нанесли двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате поражения повреждены два трансформатора подстанции. Информация о масштабах перебоев в электроснабжении и дальнейших последствиях уточняется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как по российскому Белгороду в ночь на 6 февраля был нанесен очередной удар. В городе раздавались сирены и взрывы, а серьезные повреждения получили Белгородская тепловая электростанция и подстанция Фрузенская.

На обстрел пожаловался губернатор области Вячеслав Гладков, заявив об атаке по гражданскому городу и утверждая, что военных объектов в Белгороде якобы нет.

Еще ранее, 3 февраля в Белгороде тоже прогремели взрывы, после чего произошло масштабное отключение света. Местные власти пожаловались на ракетный обстрел со стороны ВСУ.

