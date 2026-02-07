СБУ поразила российский завод, производящий компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101: детали спецоперации

В ночь на 7 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по заводу в поселке Редкино Тверской области. Это предприятие участвует в производстве компонентов горючего для крылатых ракет Х-55 и Х-101.

Также завод изготавливает топливные добавки для дизельного горючего и авиационного керосина. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Подробности операции

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар и над объектом поднялся столб черного дыма. Сервис FIRMS, в режиме реального времени отслеживающий пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Также источник подчеркнул, что Редкинский опытный завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного горючего и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ночь на 7 февраля в Тверской области РФ звучали взрывы: регион атаковали дроны. Местные жители сообщили о пожаре в районе важного для российской оборонки химзавода.

