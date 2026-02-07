Под ударом был химзавод: дроны атаковали Тверскую область, произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 7 февраля в Тверской области РФ звучали взрывы: регион атаковали дроны. Местные жители сообщили о пожаре в районе важного для российской оборонки химзавода.

Предприятие производит, в частности, продукцию для авиационной и космической промышленности, пишет независимое российское издание ASTRA, а также Telegram-канал Еxilenova+. Атаку и ее последствия подтвердили местные власти.

Что известно

В Еxilenova+ об атаке на Тверскую область и поражении Рединского опытного химического завода сообщили после 3 часов ночи.

"Тверь. Химзавод. Местные сообщают, что под удар попал Редкинский опытный химический завод – крупное предприятие химпрома РФ. Завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция использовалась в военных целях и программах двойного назначения", – отмечалось в сообщении.

То, что под ударом оказался именно этот завод, подтверждает и OSINT-анализ ASTRA кадров момента атаки.

"В ночь на 7 февраля жители поселка Редкино Тверской области сообщали о большом количестве взрывов и последующем пожаре. Момент атаки дронов попал на видео, которое есть в распоряжении ASTRA. Согласно нашему анализу кадров, под атаку попал Редкинский опытный завод , расположенный по адресу: пгт Редкино, Заводская ул., 1. Видео снято примерно в 700 метрах от места взрыва. После попадания дронов по территории предприятия, там возникло несколько очагов возгорания... Жители сообщают, что рядом с атакованным заводом ощущается химический запах", – пишет издание.

Местные жители в соцсетях жаловались на звуки взрывов, а также наблюдали зарево от пожара в районе предприятия. "Что-то горит со стороны завода", – говорит голос за кадром в одном из видео.

Ближе к утру атаку подтвердили и местные власти.

"Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа (там расположен Редкинский опытный завод. – Ред.). На настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте", – заявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Известно, что Редкинский опытный завод (РОЗ) — это крупное российское промышленное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве химической продукции. На сайте предприятия сообщается, что завод "на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности".

Завод находится под санкциями Великобритании, США и других стран.

Атаковано предприятие не впервые: по Редкинскому опытному заводу прилетало в июне 2024 года и дважды – в сентябре 2023-го.

