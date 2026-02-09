Силы обороны отминусовали еще 1250 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 247 тыс. 580 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 9 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 654), три боевые бронированные машины (24 013), 12 артиллерийских систем (37 056), 413 БпЛА оперативно-тактического уровня (127 962) и одну крылатую ракету (4 270).

Также уничтожено 113 единиц автомобильной техники и автоцистерн (77 552).

За сутки Россия потеряла 545 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 637 РСЗО, 1 295 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 069 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские воины уничтожили в Покровске вражескую САУ 2С9 "Нона-С". Установку россияне разместили в нежилом помещении в западной части города, в частном секторе. Она должна была обеспечить поддержку штурмовых операций 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

