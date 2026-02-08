Украинские воины уничтожили в Покровске вражескую САУ 2С9 'Нона-С'. Видео

В Покровске, что в Донецкой области, подразделения Сил обороны точно уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С" российских десантников. Оккупанты планировали использовать технику для поддержки штурмовых действий в направлении Гришино.

Об удачной операции украинских защитников рассказал представитель Украинской добровольческой армии. В собственном Telegram-канале он обнародовал видео уничтожения вражеской техники.

По имеющимся данным, САУ 2С9 "Нона-С" россияне разместили в нежилом помещении в западной части Покровска, в частном секторе города. Артустановка должна была обеспечить поддержку штурмовых операций 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

После обнаружения техники украинские военные привлекли FPV-дроны. Беспилотники проникли в помещение и несколькими точными ударами уничтожили технику.

Ситуация в Покровске: последние новости

На Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться в сторону Гришино и Белицкого. Враг действует преимущественно малыми пехотными группами.

Самая напряженная обстановка сейчас сохраняется именно на Покровском направлении. Противник пытается продвигаться со стороны Покровска в Гришино в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования и одновременно движется от Родинского в направлении Белицкого, где оборону держат подразделения 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".

Враг избегает массированных атак, отдавая предпочтение малым группам, пытаясь найти слабые места в обороне. Украинские силы контролируют ситуацию и отражают попытки прорыва, нанося противнику потери.

В начале февраля под прикрытием тумана враг попытался провести масштабный механизированный штурм. В результате украинские войска отбили вражескую атаку и ликвидировали десятки российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска в Донецкой области украинские военные смогли спастись из плена благодаря беспилотникам. Аэроразведка вовремя обнаружила группу оккупантов и обеспечила поддержку с воздуха.

Также напомним, Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Харьковщине, тогда как российские войска активизировались на Покровском направлении. Бои продолжаются сразу на нескольких участках фронта, в частности возле Купянска, Лимана и Константиновки.

