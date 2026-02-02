Рой FPV-дронов спас пленных украинских бойцов возле Покровска: оккупанты были уничтожены. Видео

Вблизи Покровска Донецкой области украинские военные смогли спастись из плена благодаря беспилотникам. Аэроразведка вовремя обнаружила группу оккупантов и обеспечила поддержку с воздуха.

Об удачной аперации рассказали в Telegram-канале 7 корпуса ДШВ. Также бойцы поделились кадрами работы беспилотников.

Во время штурма наблюдательного пункта вблизи Покровска диверсионно-разведывательная группа россиян захватила в плен четырех украинских защитников. После этого оккупанты под собственным сопровождением пытались вывести пленных из района боевых действий.

Движение вражеской группы зафиксировали аэроразведчики, которые в тот момент патрулировали местность. На подмогу оперативно привлекли ударные беспилотники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и смежных подразделений.

Появление в небе роя FPV-дронов дезориентировало российских военных и отвлекло их внимание. Воспользовавшись ситуацией, украинские бойцы смогли вырваться и покинуть опасную зону.

В то же время оккупанты пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако это их не спасло. За несколько минут более 10 украинских дронов отправили россиян на тот свет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российская армия сохраняет высокую активность на Покровском направлении, при этом оказывая давление с северо-запада и северо-востока. Оккупанты сочетают пехотные атаки с механизированными штурмами, привлекая преимущественно легкую технику. Украинские защитники фиксируют и уничтожают бронированные цели, в том числе танки.

Недавно бойцы Национальной гвардии отбили штурм врага совместно со смежными подразделениями. Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении, во время которого командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!