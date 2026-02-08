Игнат указал на проблемы с F-16 во время отражения атаки РФ 7 февраля

В момент отражения массированной российской атаки в ночь на 7 февраля боевая авиация ВС ВСУ не поднялась по боевой тревоге из-за нелетной погоды. Поэтому военные полагались на другие средства сбивания вражеских целей.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24". По его словам, именно из-за погодных условий F-16 и Mirage не покинули своих ангаров.

"Это первоочередной фактор, почему сложно сбивать, потому что такая видимость плохая. Снег — это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать достаточно на пилотируемую авиацию, в частности самолеты F-16, Mirage, которые очень эффективно выступают в защите именно во время ударов крылатыми ракетами", — объяснил Игнат.

Почему авиация не взлетала

По его словам, 24 ракеты во время отражения атаки нейтрализовали зенитчики благодаря ЗРК. Атаку отражали мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы, так называемое малое ПВО. Но не всегда находится комплекс или подразделение в нужное время, в нужном месте. А к тому же накладывается погода, отметил Игнат.

Спикер добавил, что хорошая погода нужна и для работы зенитных дронов, которые уже, в зависимости от обстоятельств, перехватывают больше дронов, чем МВГ.

"Они видят глазами. Камера, будь то глаза пилота или глаза искусственного интеллекта — он должен видеть цель. Если у нас туман, низкая облачность и плохая видимость, то есть не летная погода, то результат от них будет значительно меньше, иногда даже равняться нулю", — сказал он.

Сейчас люди реагируют "довольно болезненно" на прилеты, говорит Игнат, отметив, что по сравнению с другими годами россияне увеличили удары баллистикой, которую могут сбивать только американские тяжелые ЗРК Patriot, а всю Украину ими не охватить.

"Петриотов" надо тоже иметь достаточно в разных городах, а радиус работы по баллистике — 25 километров. Когда раньше у нас было ПВО еще с советскими ракетами — "Бук", С-300 и другие — то сейчас мы рассчитываем фактически исключительно на западные образцы техники и западные ракеты. То есть ПВО у нас по количеству стало меньше (учитывая, что советские образцы исчерпались), а дронов стало больше. Поэтому, возможно, раньше были большие показатели", — сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

По словам Владимира Зеленского, РФ нанеслаудары по объектам, от которых зависит безопасность украинских атомных электростанций. Из-за обстрелов блоки АЭСуменьшили генерацию, а один энергоблок автоматически отключился.

