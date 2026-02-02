Россия атакует как со стороны Гришино, так и Родинского: военный рассказал о ситуации под Покровском. Видео

Российская армия сохраняет высокую активность на Покровском направлении, одновременно оказывая давление с северо-запада и северо-востока. Оккупанты сочетают пехотные атаки с механизированными штурмами, привлекая преимущественно легкую технику. Украинские защитники фиксируют и уничтожают бронированные цели, в частности танки.

О ситуации на фронте сообщил пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша" 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь". Видео с комментарием обнародовал Telegram-канал Киев 24.

По словам военного, атаки противника происходят сразу с двух направлений – со стороны Гришино, что на северо-запад от Покровска, и со стороны Родинского на северо-востоке Покровской агломерации. Оккупанты пытаются постоянно держать напряжение на линии соприкосновения, комбинируя различные типы штурмов.

Несмотря на это, полноценных массированных наступлений с тяжелой бронетехникой фиксируют немного. Зато российские подразделения все чаще используют мобильные группы на мотоциклах, квадроциклах и легких машинах.

Пилот отметил, что недавно украинские операторы БпЛА уничтожили российский танк – подобные цели, которые военные в шутку называют "черепахами", появляются реже, чем раньше. В то же время пехотные штурмы остаются интенсивными, а легкая техника позволяет врагу быстро маневрировать и пытаться прорываться к украинским позициям. Украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск и наносить потери противнику с воздуха и с земли.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении украинские войска сдерживают продвижение оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Опубликованные 28 января видеозаписи с геолокацией показывают, что силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

