Украинские бойцы отразили штурм на Покровском направлении: за сутки уничтожены почти четыре взвода россиян

Украинские войска продолжают уничтожать российских захватчиков на Покровском направлении. Всего за сутки на этом участке фронта было ликвидировано почти четыре взвода россиян.

Также путинская армия понесла потери техники. Об этом сообщает бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Враг несет потери

Бойцы Национальной гвардии отразил штурм врага совместно со смежными подразделениями. Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении, в ходе которого командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Общими усилиями украинские подразделения остановили наступление врага. За сутки противник понес значительные потери: 80 штурмовиков уничтожены и двое ранены, взято в плен двух российских пехотинцев.

Кроме того, была уничтожена различная техника российской армии. Во время отражения штурма враг потерял 10 квадроциклов, 4 мотоцикла, а также 6 автомобилей.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди пораженных в ночь на 1 февраля целей вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области, нанеся врагу существенные потери в технике и живой силе. Российские войска пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

