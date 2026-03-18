Вражеский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области: есть разрушения

Вечером в среду, 18 марта, российский дрон-камикадзе атаковал Львов. Под ударом оказалось Главное управление СБУ во Львовской области, есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Предварительно, вследствие атаки РФ пострадавших нет.

"Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", – написал Козицкий.

Перед этим в ОВА предупреждали о высоком уровне угрозы БпЛА для Львова.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги в Нововолынске прогремели взрывы, после чего в городе пропал свет, наблюдаются перебои с водой. Предварительно известно о попадании в энергетический объект вблизи города.

