ВСУ имеют успех возле Боровой, враг продвинулся под Покровском: карты ISW

Силы обороны Украины достигли тактического продвижения на Харьковщине, тогда как российские войска активизировались на Покровском направлении. Бои продолжаются сразу на нескольких участках фронта, в частности возле Купянска, Лимана и Константиновки.

Аналитики ISW фиксируют локальные изменения позиций с обеих сторон, но без стратегического прорыва. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Так, Россия стремится пересечь реку Оскол в Харьковской области и продвинуться на запад в восточную часть Харьковщины и север Донецкой области.

6 февраля российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли. Спикер Объединенной оперативной группы полковник Виктор Трегубов сообщал, что российские военные удерживают позиции в здании госпиталя в центре Купянска после операции проникновения, которая не изменила контроль над территорией.

В то же время украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видео от 4 февраля свидетельствуют, что Силы обороны продвинулись вдоль трассы П-79 в северной части Загрызово к северо-востоку от Боровой. Российские войска атаковали в районах Загрызово и Александровки, однако значительных результатов не достигли.

На Лиманском и Славянском направлениях российские силы продолжают атаки и попытки проникновения, в том числе малыми группами через замерзшие участки Северского Донца.

Украинские военные сообщают, что враг пытается продвинуться в районах Закитного, Дроновки и Платоновки, однако без существенных успехов. Также российские подразделения действуют вблизи Северска и применяют беспилотники.

В тактическом районе Константиновка–Дружковка, по данным ISW, российские войска, вероятно, продвинулись и могли занять Новомарково, а также продвинуться в районах Приволье и Иванополье. Бои продолжались возле Константиновки, Дружковки, Яблоновки, Ильиновки и других населенных пунктов. В то же время сообщается, что темп российских операций может снижаться из-за проблем со связью.

Российские войска также продолжали атаки к востоку от Доброполья, но без подтвержденного продвижения.

Наиболее заметные изменения зафиксированы на Покровском направлении – геолокационные видео от 6 февраля свидетельствуют, что российские силы продвинулись в южной части Родинского к северу от Покровска. Враг атаковал в самом Покровске и вокруг него, в частности в районах Мирнограда, Гришино, Котлино, Удачного и Сергеевки.

Украинские военные отмечают, что российская армия активно использует разведывательные и ударные беспилотники, перебрасывает тяжелую технику и пытается усилить наступление, пользуясь сложными погодными условиями. Бои на Покровском направлении продолжаются, ситуация остается напряженной.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 245 тыс. 290 человек. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

